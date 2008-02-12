Deep Purple спели для Медведева (фото)
08:05, 12 февраля 2008Мир
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|Медведев и Deep Purple. Фото АР
Концерт состоял из трех отделений и продолжался четыре с половиной часа.
Открыл вечер президент России Владимир Путин, который выступил с поздравительной речью. Среди гостей были и представители правительства, в том числе, первые вице-премьеры Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, которые являются поклонниками группы.
Deep Purple спели около семи-восьми песен, в том числе две на бис, а Тина Тернер исполнила около десяти своих хитов.
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