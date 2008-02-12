Deep Purple спели для Медведева (фото)

На концерте в честь 15-летия компании «Газпром» в Москве в Государственном Кремлевском дворце выступили легендарные Deep Purple, которые спели свой хит Smoke On The Water, и знаменитая Тина Тернер со своей «The Best».

Концерт состоял из трех отделений и продолжался четыре с половиной часа.

Открыл вечер президент России Владимир Путин, который выступил с поздравительной речью. Среди гостей были и представители правительства, в том числе, первые вице-премьеры Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, которые являются поклонниками группы.

Deep Purple спели около семи-восьми песен, в том числе две на бис, а Тина Тернер исполнила около десяти своих хитов.

Газета.ру