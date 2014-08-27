В США девочка случайно застрелила инструктора по стрельбе

Трагедия произошла в городе Уайт Хиллз, расположенном в часе езды от Лас-Вегаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

39-летний Чарльз Вакка стоял рядом с ученицей и показывал ей, как обращаться с пистолетом-пулеметом Узи. Девочка несколько раз выстрелила в режиме одиночного выстрела, но потом оружие переключилось в полностью автоматический режим. Из-за сильной отдачи оружия девочка потеряла контроль над ним, оно пролетело у нее над головой и выстрелило в Вакку.

Инструктор был доставлен на вертолете в больницу Лас-Вегаса, где скончался спустя несколько часов.

Согласно правилам стрельбища, где произошел инцидент, минимальный возраст учеников — 8 лет, причем детей с 8 до 17 лет должны сопровождать родители. Местный шериф заявил, что никакие обвинения предъявлены не будут.