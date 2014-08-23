В США сразу после старта взорвался прототип ракеты
09:58, 23 августа 2014Мир
0 0
Прототип американской ракеты-носителя Falcon 9R взорвался сразу после старта во время испытаний в американском штате Техас.
src="http://www.cbsnews.com/common/video/cbsnews_video.swf"
Как сообщает Associated Press, представитель компании-производителя SpaseX Джон Тейлор в качестве причины взрыва назвал "аномалию в двигателе".
Читайте такжеРакета-носитель «Днепр» успешно вывела на орбиту группу спутников
"В ходе полета была выявлена аномалия в двигателе и поэтому сработала система прекращения полета", - заявил он. Он заверил, что ни погибших, ни раненых в результате инцидента нет, сообщает ТСН.
По словам Тейлора, целью испытательного полета как раз и было выявление подобных аномалий. Поэтому инженеры займется выяснением причин сбоя и устранением их перед следующим испытанием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter