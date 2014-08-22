Глава МИД Турции Давутоглу выдвинут кандидатом на пост премьера
08:43, 22 августа 2014Мир
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Правящая турецкая партия справедливости и развития выдвинула министра иностранных дел (МИД) Ахмета Давутоглу на пост премьер-министра.
REUTERS
Об этом сообщил победивший на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
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Назначить Ахмета Давутоглу главой правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет после того, как 28 августа вступит в должность президента страны.
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