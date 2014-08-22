Глава МИД Турции Давутоглу выдвинут кандидатом на пост премьера

Правящая турецкая партия справедливости и развития выдвинула министра иностранных дел (МИД) Ахмета Давутоглу на пост премьер-министра.

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