Россия предлагает США новый договор о контроле за вооружениями

Россия и США должны подготовить новый документ взамен договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил вице-премьер Сергей ИВАНОВ, выступая на конференции в Мюнхене.

Как передает "Газета.ру", С.ИВАНОВ также отметил, что решение проблем стратегической стабильности не может более оставаться эксклюзивной сферой российско-американских отношений. «Думаю, что объективно приходит время открыть эти рамки для всех ведущих государств, заинтересованных в совместных действиях ради обеспечения безопасности», - сказал он, добавив, что именно в этом и есть смысл российских предложений в сфере ПРО.