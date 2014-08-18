Защита от санкций РФ: В Евросоюзе бесплатно раздадут продукты, от которых отказалась Россия

В ближайшее время Европейская комиссия введет в действие комплекс мер для защиты рынка сельскохозяйственных товаров от российских санкций.

Об этом сообщил 18 августа в специальном заявлении комиссар ЕС по сельскому хозяйству Дачиан Чолош, передает Европейская правда.

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"Начиная с сегодня я инициирую чрезвычайные меры, которые позволят сократить предложение на рынке плодово-овощной продукции. Все производители указанных продуктов будут иметь право применять эти меры", - заявил комиссар, добавив, что инициатива ЕС позволит избежать резкого падения цен на внутреннем рынке.

Итак, Евросоюз должен выкупить избыточное предложение тех овощей и фруктов, которые быстро портятся. Эти продукты впоследствии будут распространяться бесплатно. Как правило, такая продукция остается в ЕС и попадает к малоимущим слоям населения.

Представитель Еврокомиссии Роджер Уайт дополнительно сообщил журналистам, что чрезвычайные меры начнут действовать от 18 августа и продлятся до конца ноября.

Перечень товарных наименований, которые подпадают под меры, будет включать помидоры, цветную капусту, грибы, виноград, огурцы и другие сезонные культуры, для которых нет вариантов хранения и поставки на альтернативные рынки.

Как сообщал УНИАН, до ноября на поддержку производителей будет направлено 125 млн евро, как сообщил сегодня в Брюсселе Роджер Уэйт.

Текущая ситуация на рынке ЕС для всех продуктов будет обсуждаться в пятницу в Брюсселе.

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Как сообщалось ранее, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Первый этап санкций был введено еще в марте текущего года - после аннексии РФ украинского Крыма. 7 августа Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.