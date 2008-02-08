Чешский парламент не смог выбрать президента

Чешский парламент, на совместном заседании обеих палат которого сегодня проходили выборы президента республики, завершил работу и перенес последующее голосование на субботу.

Как передает ИТАР-ТАСС, официальные итоги второго тура голосования также будут объявлены в этот день. Однако, согласно полученной агентством информации, парламент не смог избрать президента и во втором туре голосования.

Председатель высшего законодательного органа социал-демократ Милослав ВЛЧЕК решил перенести процедуру на субботу. Совместное заседание верхней и нижних палат начнется в Пражском граде в 10:00 по среднеевропейскому времени. На высший государственный пост претендуют действующий президент Вацлав КЛАУС и ученый-экономист Ян ШВЕЙНАР.