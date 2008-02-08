Газ из Азербайджана в ЕС через Турцию поступит в конце года

Европейская комиссия надеется, что до конца этого года начнутся поставки азербайджанского газа в Грецию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Мы надеемся, что первый газ из Азербайджана в Грецию начнет поступать через Турцию уже до конца этого года”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, предусматривается, что газ из месторождения “Шах-Дениз” будет поставляться по газопроводу “Баку-Тбилиси-Джейхан”, а дальше - через Турцию в Грецию газопроводом-соединением между Турцией и Грецией, который был построен в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, Азербайджан намеревался начать поставки газа в Грецию еще в августе 2007 года. Греция планирует покупать ежегодно до 1 млрд. кубометров азербайджанского газа. Еще 8 млрд. кубометров с поставками через Грузию, Турцию и Грецию планирует покупать Италия.