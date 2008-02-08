Россия и НАТО приняли программу сотрудничества на 2008 год.

Как передает Газета.Ru, об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН, принимавший участие в сегодняшнем заседании Совета Россия–НАТО на министерском уровне, которое состоялось в Вильнюсе.

Постпред России при НАТО отметил, что обсуждение этой программы не входило в повестку дня заседания совета, а просто совпало с ним по времени.

Принятие программы сотрудничества в рамках Совета Россия–НАТО было заблокировано в декабре делегацией США, которая увязала одобрение этого документа с возвращением России в рамки Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

По словам Д.РОГОЗИНА, компромиссные предложения России были ранее внесены на рассмотрение НАТО, и 7 февраля вечером истек срок, когда страны альянса могли внести свои возражения или замечания. «Возражений не последовало, и, таким образом, программа сотрудничества на 2008 год принята автоматически по умолчанию. Руководство НАТО уже это подтвердило», – сказал Д.РОГОЗИН.

Он также отметил, что в новую редакцию программы вошла позиция России, которая «подтверждает свою приверженность идее о необходимости четкого контроля за вооружениями в Европе, а наше отношение к ДОВСЕ состоит в том, что мы по-прежнему настаиваем на его полной ратификации в адаптированной версии». Таким образом, «российская позиция полностью учтена», и также «учтены позиции наших партнеров», считает Постпред России при НАТО.

«В итоге найден очень удачный компромиссный вариант, который позволил всем, сохранив лицо, восстановить в полном объеме работу Совета Россия–НАТО», – заключил Д.РОГОЗИН.