Взрыв огромной силы прогремел на заводе в США

В результате мощного взрыва на сахарном заводе в городе Саванна (штат Джорджия) пропали без вести шесть человек, более сорока получили ожоги и ранения, причем некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщает местный телеканал WSAV.

По данным компании-владельца завода - Imperial Sugar, в момент происшествия на заводе находились 120 человек.

Взрыв произошел в сахарном хранилище. Из-за начавшегося пожара крыша здания может обрушиться в любой момент, однако пожарные продолжают бороться с огнем и искать пострадавших.

На прилегающих к заводу автодорогах перекрыто движение транспорта, отменены занятия в близлежащей школе, однако эвакуация жителей из окрестных домов пока не производится, отмечает Лента.ру.

По словам очевидцев, взрыв был огромной силы. От него затряслись дома во всей округе.

Глава Imperial Sugar Джон Шептор (John Sheptor) во время взрыва был на пострадавшем заводе. Он проводил встречу с его сотрудниками.

Причины происшествия пока не установлены.