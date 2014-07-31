В Европе не исключают распространения из Африки смертельного вируса лихорадки

Американская благотворительная организация Корпус мира уже приостановила свою деятельности в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Европейский союз не исключил возможности попадания смертельного вируса на свою территорию, при этом в Брюсселе подчеркнули, что готовы незамедлительно среагировать на вспышку инфекции. По словам источника агентства, похожий на лихорадку Эбола случай был зафиксирован в испанской Валенсии, однако диагноз не подтвердился. Об этом сообщаетAgence France-Presse.Читайте такжеСмертельная лихорадка добралась до мегаполиса, где проживает 21 млн человек

В Великобритании в связи угрозой распространения эпидемии вируса было созвано чрезвычайное заседание кризисного комитета «Кобра» под председательством министра иностранных дел страны Филиппа Хаммонда. «Правительство расценивает вспышку лихорадки Эбола как очень серьезную угрозу для Великобритании, которая требует повышенного внимания», — заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, власти страны ищут средства, чтобы противостоять опасной эпидемии, передает Лента.ру.

Ранее в среду стало известно, что власти Либерии приняли решение о закрытии школ, чтобы снизить вероятность распространения вируса лихорадки Эбола. 29 июля в этой африканской стране был объявленвременный запрет на все мероприятия, связанные с футболом, а также было закрыто большинство пограничных переходов.Читайте такжеЧисло жертв лихорадки Эбола в Африке превысило сто человек

По информации Всемирной организации здравоохранения, число жертв вируса в Западной Африке с февраля достигло 672 человек. В Либерии зафиксировано около 200 случаев заражения.

Впервые заражение было зафиксировано в 1976 году в Заире на берегу реки Эбола. Тогда жертвами лихорадки стали более 300 человек. Нынешняя вспышка стала первой в истории на западе Африки. Ранее смертельный вирус свирепствовал только в центре Африки.