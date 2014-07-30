Великобритания готовится к возможной эпидемии лихорадки Эбола

Правительство Великобритании сегодня проведет экстренную встречу, на которой обсудит угрозу распространения смертельного вируса Эбола на территории страны.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Independent, в министерстве иностранных дел Великобритании считают, что угроза распространения уже существует. Хотя пока что не было зафиксировано ни одного случая заражения среди британцев.

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Министр иностранных дел Филип Хаммонд сообщил, что встретится со специальным комитетом "Кобра", чтобы обсудить действия в случае распространения Эболы, которая уже убила 670 человек в Западной Африке.

"Случаев заражения среди британцев пока нет, однако это реальная угроза, на которую мы должны отреагировать", - пояснил министр.