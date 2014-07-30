Великобритания готовится к возможной эпидемии лихорадки Эбола
Британское правительство сегодня соберется, чтобы обсудить действия в случае попадания вируса на территорию страны.
Правительство Великобритании сегодня проведет экстренную встречу, на которой обсудит угрозу распространения смертельного вируса Эбола на территории страны.
Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Independent, в министерстве иностранных дел Великобритании считают, что угроза распространения уже существует. Хотя пока что не было зафиксировано ни одного случая заражения среди британцев.
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Министр иностранных дел Филип Хаммонд сообщил, что встретится со специальным комитетом "Кобра", чтобы обсудить действия в случае распространения Эболы, которая уже убила 670 человек в Западной Африке.
"Случаев заражения среди британцев пока нет, однако это реальная угроза, на которую мы должны отреагировать", - пояснил министр.