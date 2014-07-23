В Нидерландах сегодня день траура по жертвам катастрофы «Боинг-777»

Сегодня на родину будут доставлены тела первых жертв трагедии, произошедшей в небе над Донбассом, сообщает "Радио Свобода".

Из 298 человек, погибших на борту самолета «Малайзийских авиалиний», 193 были гражданами Нидерландов.

По данным наблюдателей ОБСЕ в Украине, более 200 тел были доставлены 22 июля с контролируемой пророссийскими боевиками территории в Харьков. Команда Интерпола начала идентификацию тел погибших. Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что на месте катастрофы еще есть останки жертв.