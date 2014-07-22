ОБСЕ продлила на полгода мандат Специальной наблюдательной миссии в Украине

Мандат Специальной наблюдательной миссии был принят на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 марта сроком на шесть месяцев, напоминает РИА «Новости».

При этом численность миссии установлена в размере от 100 до 500 человек, а размещение - в десяти пунктах: главный офис в Киеве и отделения в Донецке, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах. Для изменения любого из параметров мандата также требовался консенсус всех 57 государств-участников ОБСЕ.

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