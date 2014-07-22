Владимир Путин пообещал защитить Россию от революции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.

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"Рецепты, которые действуют в отношении слабых, несостоявшихся стран, пораженных внутренними противоречиями, конфликтами, у нас не сработают. Наши люди, граждане России, этого не допустят и никогда не примут", - заявил президент.

Он отметил, что попытки "раскачать" общественно-политическую ситуацию, ослабить Россию, ударить по уязвимым, проблемным местам, предпринимаются и будут предприниматься для того, чтобы сделать Россию более податливой при решении вопросов в интересах других государств на международной арене.

По его словам, в мире все чаще звучит язык ультиматумов и санкций, а само понятие государственного суверенитета размывается. "Неугодные режимы, страны, которые проводят независимую политику или просто стоят на пути чьих-то интересов, дестабилизируются. Для этого в ход идут так называемые "цветные революции", а если называть вещи своими именами – просто государственные перевороты, спровоцированные и финансируемые извне", - сказал он.

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По мнению российского президента, часто ставка делается на радикальные, националистические силы, как это происходило во многих странах постсоветского пространства, и то, что происходит сейчас в Украине. "Здесь сразу хочу сказать, что, опираясь на гражданское общество, мы никогда не допустим мысли о том, чтобы совершенствовать нашу работу во всех этих областях было позволено исключительно с целью закручивания каких-то так называемых гаек. Ни в коем случае мы по этому пути не пойдем. Будем опираться именно на гражданское общество, прежде всего", - пообещал Владимир Путин.