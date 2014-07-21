Молчание РФ - сигнал вооруженным группировкам: "мы вас поддерживаем" - постпред США в ООН

Об этом она заявила в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы приветствуем поддержку Россией этой резолюции, но ни одна резолюция была бы не нужна, если бы Россия задействовала свое влияние на сепаратистов в четверг, заставила их сложить оружие и оставить место трагедии экспертам, или в пятницу, или в субботу или даже вчера. Но только сегодня утром, когда собирается Совет Безопасности, президент Путин наконец выступил с призывом обеспечить безопасность международным экспертам. Но, и это критически важно, президент Путин не обратился с призывом к сепаратистам, которые угрожали этим экспертам, и на которых он имеет большое влияние. Российское молчание с четверга направляет сигнал вооруженной группировкой: мы вас поддерживаем», - сказала она.

Пауэр отметила, что принятая резолюция четко указывает на необходимость «установить факты, какими бы неудобными они не были».

Кроме того, она отметила, что даже после принятия этой резолюции, стоит спросить, есть ли «действительно консенсус относительно того, что это преступление заслуживает срочного и независимого расследования». «Если это так, то почему мы сегодня собираемся, чтобы требовать такого расследования? Мы собрались сегодня потому, что не все поддерживают реальное расследование этого преступления. Если бы они поддерживали его, то международные эксперты уже получили бы доступ к месту трагедии. Но этого не произошло. Вместо этого вооруженные бандиты разгуливают на обломках самолета среди тел», - сказала Пауэр.

Читайте такжеСовбез ООН единогласно принял резолюцию относительно рейса МН17

Как сообщал УНИАН, проект резолюции, подготовленный Австралией, был единодушно принят на заседании Совета Безопасности.

Таким был результат голосования, которое состоялось во время заседания Совета Безопасности ООН.

«За» проголосовало 15 стран.

Австралия подала на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением сбивания самолета Малазийских авиалиний в небе над Донецкой областью, в которой настаивает на том, что ”лайнер был сбит”.

Проект резолюции разработан Австралией - на борту самолета находились 28 граждан этого государства. Документ требует привлечь к ответственности виновных в трагедии и ”решительно осуждает сбивание самолета Малазийских авиалиний MH17, следствием которого стала потеря 298 жизней” и ”требует от стран и других игроков в регионе воздержаться от актов насилия, направленных против гражданской авиации”. Документ также содержит требование к вооруженным сепаратистам предоставить экспертам доступ к месту падения авиалайнера и призыв ко всем сторонам сотрудничать с международными следователями.

Кроме того, в проекте резолюции есть требование, чтобы к останкам жертв было достойное отношение и уважение. Украинские СМИ сообщали о случаях мародерства на месте трагедии.

Авиалайнер, который упал 17 июля на Донбассе, был сбит зенитной ракетой с подконтрольной пророссийским террористам территории.