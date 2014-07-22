Евросоюз расширил санкции против чиновников режима в Сирии

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС от 22 июля. "Несмотря на сложную ситуацию в Сирии, Совет Евросоюза усиливает пакет санкций против сирийского режима", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСирия сдала официально последнюю партию химического оружия

В пресс-релизе уточняется, что в список лиц, на которые уже действуют санкции, добавлено 3 новых фигуранта, однако их имена не обнародованы. Это в ЕС пообещали сделать завтра.

Согласно принятому решению, будут заморожены их финансовые активы и запрещен въезд в ЕС.

Также говорится, что санкции распространяются на 9 институтов Сирии, которые принимают участие в репрессиях гражданского населения.

В целом список санкций ЕС в отношении Сирии на сегодняшний день включает 192 человека и 62 учреждения.