Исламисты захватили крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии

По сообщению правозащитников «Сирийской миссии», которая базируется в Британии, боевики захватили месторождение «Аль-Омар», что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком 3 июля после того как оттеснили своих противников. Боевики из Фронта «Ан-Нусра», который является подразделением «Аль-Каиды» оставили свои позиции без боя, передает Радио Свобода.

После захвата «Аль-Омар», боевики «Исламского государства в Ираке и Великой Сирии» контролируют большинство нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор.

В воскресенье группировка «Исламское государство в Ираке и Великой Сирии» заявило о создании «исламского халифата».

В Сирии эта группировка контролирует большую часть территории провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком, Рака, что на севере страны, и часть провинции Алеппо.

В этом месяце боевики «Исламского государство в Ираке и Великой Сирии» захватили значительные территории на севере и западе Ирака.