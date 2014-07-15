В России открыто устраивают проводы едущим на Донбасс террористам - соцсети

18:36, 15 июля 2014
Мир
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В российской Самаре местные националисты устроили торжественные проводы "добровольцам", собирающимся присоединиться к бандформированиям, терроризирующим Донбасс.

Так выглядят люди, поддерживающие терроризм, в России / elena-mahrova.livejournal.com

Об этом сообщила в ЖЖ пользователь Елена Махрова, выложив также фоторепортаж с места события.

По ее словам, она увидела в соцсетях объявление о проводах новоиспеченных террористов и отправилась понаблюдать за мероприятием, которое было согласовано с властями.

Читайте такжеВ МВД призывают иностранные СМИ рассказать властям своих стран о российских наемниках на Донбассе "Очень интересно  было посмотреть, как на самом деле происходит отправка добровольцев из России на Донбасс и как производится  сбор бронежилетов и снаряжения (оружия?) у мирного населения нашего города. Местом сбора была объявлена Самарская площадь, в непосредственной  близости к которой в Самаре расположены здания областного правительства  и областного  парламента", - пишет Махрова.

Митинг оказался немногочисленным - всего в нем поучаствовали 25 человек. 

Так выглядят люди, поддерживающие терроризм, в России / elena-mahrova.livejournal.com

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