В России открыто устраивают проводы едущим на Донбасс террористам - соцсети

Об этом сообщила в ЖЖ пользователь Елена Махрова, выложив также фоторепортаж с места события.

По ее словам, она увидела в соцсетях объявление о проводах новоиспеченных террористов и отправилась понаблюдать за мероприятием, которое было согласовано с властями.

Читайте такжеВ МВД призывают иностранные СМИ рассказать властям своих стран о российских наемниках на Донбассе "Очень интересно было посмотреть, как на самом деле происходит отправка добровольцев из России на Донбасс и как производится сбор бронежилетов и снаряжения (оружия?) у мирного населения нашего города. Местом сбора была объявлена Самарская площадь, в непосредственной близости к которой в Самаре расположены здания областного правительства и областного парламента", - пишет Махрова.

Митинг оказался немногочисленным - всего в нем поучаствовали 25 человек.