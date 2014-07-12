Российскую оппозиционерку Новодворскую госпитализировали
17:12, 12 июля 2014Мир
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Правозащитница Валерия Новодворская госпитализирована в московскую больницу.
Новодворская попала в больницу / piter.tv
Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в медицинских кругах столицы.
По его словам, в тяжелом состоянии она поступила в реанимацию отделения гнойной хирургии Городской клинической больницы № 13 в субботу, 12 июля.
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Справка. Валерия Новодворская — российский либеральный общественный деятель, независимая журналистка и видеоблогер, основательница партии «Демократический союз». В своих видео Новодворская высказывала поддержку киевскому Майдану и Украине в проведении АТО.
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