Шеварднадзе похоронят у жены во дворе их особняка

Тело грузинского экс-президента в обед перенесли с его частного дома в кафедральный собор Святой Троицы. Возле отца постоянно находятся сын и дочь умершего, говорится в сюжете ТСН.

Похоронят Шеварднадзе в воскресенье, согласно завещанию возле жены во дворе их имения.

Обычные грузины оставляют слова соболезнования в специальной книге в соборе. Церемония прощания продлится еще два дня.

Читайте такжеСкончался экс-президент Грузии Шеварднадзе

Эдуард Шеварднадзе умер в понедельник, 7 июля, на 87 году жизни от тяжелой болезни.

Как известно, Шеварднадзе был президентом Грузии с 1995 по 2003 годы. До этого он занимал посты министра охраны общественного порядка Грузинской ССР (1965-1968), министра внутренних дел Грузинской ССР (1968-1972), первого секретаря ЦК КП Грузии (1972-1985), министра иностранных дел СССР (1985-1990).