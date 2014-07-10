Генсек ООН просит провести экстренную встречу по Ближнему Востоку

"Я встретился с председателем СБ ООН сегодня и запросил провести срочную встречу Совета Безопасности, возможно, завтра", — сказал Пан Ги Мун журналистам, пишет РИА Новости.

По данным источников в штаб-квартире ООН, экстренное заседание по Ближнему Востоку состоится в четверг в первой половине дня.

По его словам, он встревожен "новой волной насилия, которая охватила сектор Газа, южный Израиль и Западный берег (реки Иордан), в том числе Восточный Иерусалим".

"Это одно из самых серьезных испытаний для региона за последние годы", — отметил Пан Ги Мун.

"Газа находится на лезвии ножа. Ухудшающаяся ситуация ведет к раскручиванию спирали, которая может быстро выйти из-под контроля", — сказал генсек ООН.

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Он осудил ракетные обстрелы из Газы по Израилю, назвав их неприемлемыми, и призвал руководство Израиля проявлять сдержанность и соблюдать международные обязательства по защите гражданских лиц.

"Я осуждаю растущее число потерь жизней гражданских лиц в Газе", — подчеркнул Пан Ги Мун.

Генсек сообщил, что в среду он потратил весь день на телефонные переговоры с госсекретарем США Джоном Керри, израильским премьером Биньямином Нетаньяху, палестинским лидером Махмудом Аббасом, президентом Египта Абделем ас-Сиси и лидерами других стран региона, а также региональных организаций. Пан Ги Мун призвал заинтересованные стороны оказать влияние на израильтян и палестинцев для снижения напряженности.