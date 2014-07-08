Российский депутат увидел порнографию в Аполлоне на сторублевой купюре и предлагает заменить его Севастополем

Дизайн 100-рублевой купюры должен быть изменен, так как изображение на банкноте не соответствует российскому закону № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», считает депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. Соответствующее письмо, которое цитирует издание Известия, зампред комитета Госдумы по региональной политике направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

По его мнению, на банкноте изображены «интимные части тела фигуры» Аполлона на крыше Большого театра в Москве, поэтому в соответствии с законом купюра должна иметь маркировку «18+».

Читайте такжеСМИ: Российских депутатов охватила жажда запрещатьВедь закон (ст. 1 закона № 436-ФЗ) предусматривает только четыре исключения, и банкноты не подходят ни под одно из них, указывает он: купюра не имеет какой-либо научной ценности, сама по себе не является исторической реликвией, рекламой или продуктом, недопустимость ограничения доступа к которому установлена отдельно. Поэтому нормы закона № 436-ФЗ распространяются и на нее.

«С учетом того что денежные знаки такого номинала часто попадают в руки детей в качестве карманных средств, убедительно прошу вас оказать содействие в изменении дизайна банкноты либо иным способом привести ее выпуск в соответствие с нормами действующего законодательства», — отмечает в письме Роман Худяков.

Читайте такжеГосдума ввела цензуру для блогеровТем более, добавляет он, что в настоящее время изображение на купюре не соответствует реальной скульптуре — ведь «при реконструкции Большого театра все оголенные места фигуры Аполлона были прикрыты».

В качестве альтернативы депутат предлагает при выпуске новой 100-рублевой купюры использовать изображения «достопримечательностей Севастополя как города-героя, а также как города стратегического значения».