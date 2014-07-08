Более полмиллиона японцев эвакуируют из-за тайфуна «Ногури»

В частности, более 130 тысяч человек будут эвакуированы на острове Мияко, еще 113 тысяч человек в городе Урасоэ и 96 тысяч — в городе Гинован. Власти призвали всех жителей прибрежных районов в случае опасности укрыться в ближайшем убежище, сообщает Лента. ру.

Стихия уже оставила без света 22 тысячи домов, воздушное сообщение с Окинавой прервано, все аэропорты там закрыты. Остановлено и движение по единственной в префектуре железнодорожной линии.Читайте такжеПриродные катастрофы в 2013 году стоили человечеству 92 млрд евро

Накануне синоптики объявили для островов Окинава и Миякодзима «особую тревогу».

По данным метеорологов, «Ногури» движется на север со скоростью 20 километров в час и может накрыть весь юго-запад Японии. Сила ветра при порывах в эпицентре тайфуна достигает 70 метров в секунду, а высота волн в прибрежных районах может составлять 14 метров, отмечает Associated Press.

Как признают метеорологи, «Ногури» может стать одним из сильнейших и разрушительных тайфунов для июля за последние десятилетия.