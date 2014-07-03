Завершена передача сирийского химического оружия для его уничтожения

Среди переданных веществ - сотни тонн горчичного газа и составляющие, используемые для производства нервно-паралитического газа зарина.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сирия в прошлом году согласилась на уничтожение своего арсенала химического оружия. Поддержанное ООН и заключенное при посредничестве США и России соглашение было подписано режимом Башара Асада на фоне угрозы американских авиаударов - после того, как зарин был использован в Дамаске.

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Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что процесс утилизации продлится несколько недель.

Жители портового городка Джоя Тауро сетуют, что их не проинформировали должным образом о передаче химических веществ и связанных с этим угрозах.