В Думе РФ считают недопустимым сравнивать Путина с Гитлером, но не против Сталина

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Focus сравнила действия российского лидера Владимира Путина в отношении кризиса в Украине с политикой Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. По ее мнению, Путин «использует национальность в качестве предлога, чтобы установить контроль над страной военными средствами», сообщает РИА Новости.

По мнению Слуцкого, Российская Федерация сегодня активно противостоит "нацизму на Украине" (вероятно, речь идет об аннексии Крыма под предлогом "защиты русских", а также поддержке терроризма на востоке Украины, что уже привело к сотням жертв).

"В это же время лидеры западных государств сравнивают именно президента РФ с Гитлером. Это чудовищные двойные стандарты", - сказал Слуцкий.

Читайте такжеПутина ждет «московский нюрнбергский процесс», если он начнет войну с Украиной – Кравчук По мнению депутата, Грибаускайте нарушила два важнейших принципа. «Первый – недопущение уравнивать режим в Советском союзе с преступлениями нацистского режима. И мы знаем, что на Западе многие сейчас делают такую попытку – уравнять нацизм и коммунизм в этом ключе как раз - Гитлера и Сталина», - отметил Слуцкий.

Вторым нарушенным принципом он считает сам факт сравнения президента России с Гитлером, в то время как "РФ выступает против нацистского режима на Украине".

При этом Слуцкий никак не объяснил тот факт, что политику Путина в Европе поддерживают преимущественно праворадикальные силы - Национальный фронт во Франции, Йоббик в Венгрии, а также ультраправые партии Польши, Греции, Болгарии и других стран ЕС.