Аннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ)

На запрос ТСН, украинское МИД предоставило перечень "международных наблюдателей", которых допустили на полуостров для работы на так называемом "референдуме". Напомним, ОБСЕ и даже межпарламентская ассамблея СНГ своих наблюдателей на крымский референдум не направила.

Но уже во время референдума журналисты увидели среди "наблюдателей" откровенных фашистов.

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В частности, Белу Ковач, известную нападками на евреев и цыган, грека Ангуракиса, который имеет репутацию неосталиниста, и других.

Сейчас украинская власть решает вопрос, целесообразно ли проводить 25 мая этого года вместе с внеочередными выборами президента Украины референдум, на котором украинцам предложат определиться относительно государственного устройства страны. Проведение всеукраинского референдума вместе с выборами 25 мая поможет существенно сэкономить средства.

Тем временем на Донетчине сепаратисты создают ЦИК, которая должна заняться организацией и проведением незаконного референдума, который планируется провести 11 мая. Целью этого мероприятия является реализация "крымского сценария" на востоке Украины.