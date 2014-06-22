Президент Литвы публично сравнила Путина с Гитлером и Сталиным

Она заявила об этом в интервью немецкому изданию Focus, сообщает сайт newsru.co.il.

В ответ на вопрос интервьюера, не считает ли она такие сравнения чересчур резкими, Грибаускайте разъяснила: Путин использует национальный вопрос в качестве предлога для захвата чужих территорий – в точности так, как это делали упомянутые выше диктаторы.

Президент Литвы также опасается, что Москва будет пытаться убедить страны Балтии покинуть NATO в обмен на снижение цены за нефть или газ.

Читайте такжеЕвронаци: кто на Западе поддерживает ПутинаОна утверждает, что Россия стремится распространить свое влияние на страны, ранее входившие в состав СССР и, в частности, возобновить экономическую зависимость прибалтийских республик от российского топлива.

Напомним, что в прошлом месяце, во время встречи с ветеранами Второй мировой войны в Галифаксе наследник британского престола также сравнил президента России Владимира Путина с Гитлером.

По сведениям Daily Mail, это сравнение прозвучало, когда принц Чарльз беседовал с 78-летней Мэриенн Фергюссон – еврейкой, уроженкой Гданьска (Польша), семья которой избежала гибели в годы Холокоста, перебравшись в Канаду.

Это заявление вызвало широкий резонанс в мире, однако пресс-служба королевской семьи отказалась комментировать публикацию, в которой приводятся сведения о частной беседе, а не о публичном заявлении принца Чарльза.