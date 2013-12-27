Суд признал законной слежку спецслужб США за звонками миллионов американцев

Такое решение вынес судья в Нью-Йорке Уильям Поли, отклонив иск Американского союза защиты гражданских свобод.

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По словам Поли, программа Агентства национальной безопасности (АНБ) по сбору информации о телефонных звонках является "ответным ударом правительства", направленным на уничтожение террористической сети "Аль-Каида". Судья отметил, что власти США могли бы предотвратить теракты 11 сентября 2001 года, если бы в то время спецслужбы занимались отслеживанием телефонных звонков.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Поли подчеркнул, что американское правительство вынесло урок из случившегося и "приняло меры для борьбы с врагом - террористической сетью, способной организовать нападения по всему миру". По словам судьи, частью этих мер как раз и стала программа АНБ.

В июне правозащитники подали иск к администрации президента США Барака Обамы, требуя признать практику сбора данных о телефонных звонках противоречащей Конституции США, остановить ее и уничтожить всю полученную информацию.

Как утверждалось в иске, правительство "собирает данные о каждом телефонном звонке как внутри государства, так и между США и другими странами", что нарушает первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова, а также четвертую, обеспечивающую право на неприкосновенность частной жизни.

В качестве ответчиков в иске были названы директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, а также руководители АНБ, министерства обороны, министерства юстиции и ФБР.

Скандал вокруг АНБ разразился после разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. В июне этого года Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США.