Израиль извинится перед ”Биттлз” за аннулирование гастролей 43 года назад

Ожидается, что посол Израиля в Великобритании вручит письмо с извинениями двоюродной сестре Джона Леннона в Музее группы в Ливерпуле, передаёт интернет-издание МиГ-Ньюз. Кроме того, Израиль намерен пригласить Ринго Стара и Пола Маккартни на празднование 60-летия независимости государства.

До сих пор не известно, по какой причине гастроли группы в 65 году были отменены. Предполагается, что власти боялись толпы поклонников, которая, по их мнению, могла повредить новый дворец культуры в Тель-Авиве.

Эхо Москвы