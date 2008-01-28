Израиль извинится перед ”Биттлз” за аннулирование гастролей 43 года назад
16:33, 28 января 2008Мир
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Письмо вручат сестре Джона Леннона
Ожидается, что посол Израиля в Великобритании вручит письмо с извинениями двоюродной сестре Джона Леннона в Музее группы в Ливерпуле, передаёт интернет-издание МиГ-Ньюз. Кроме того, Израиль намерен пригласить Ринго Стара и Пола Маккартни на празднование 60-летия независимости государства.
До сих пор не известно, по какой причине гастроли группы в 65 году были отменены. Предполагается, что власти боялись толпы поклонников, которая, по их мнению, могла повредить новый дворец культуры в Тель-Авиве.
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