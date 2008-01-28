Половину Китая завалило снегом

Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение и вызвал отключения электроэнергии примерно на половине территории Китая, сообщает Лента.русо ссылкой агентство "Синьхуа".

Из-за задержки 136 поездов на вокзале в Гуанчжоу скопились почти 150 тысяч пассажиров. По оценкам властей, это число может увеличиться до 600 тысяч, если нормальное движение по железной дороге не возобновится в понедельник. В Ханчжоу своих поездов дожидаются около 30 тысяч человек.

Из-за обледенения взлетно-посадочных полос нарушена работа аэропортов, на скользких автотрассах участились аварии. Десятки тысяч китайцев остаются в машинах, которые из-за поломок встали на дорогах. В провинции Цзянси перевернулся автобус, в котором находился 41 человек, пятеро из них погибли.

В провинции Гуйчжоу под тяжестью снега обрушились более полутора тысяч зданий.

Метеорологи не обещают улучшения погоды в Китае в ближайшие несколько дней.