Продолжительность жизни людей выросла на 6 лет - ВОЗ

По данным ежегодного статистического доклада ВОЗ, наибольшего прогресса достигли страны с низким уровнем дохода, где за период 1990-2012 гг. ожидаемая продолжительность жизни, в среднем, возросла на 9 лет. Наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни между 1990 и 2012 годом отмечен в следующих 6 странах: в Либерии на 20 лет (с 42 до 62 лет), Эфиопии (с 45 до 64 лет), Мальдивских Островах (с 58 до 77 лет), Камбодже (с 54 до 72 лет), Тимор-Леште (с 50 до 66 лет) и Руанде (с 48 до 65 лет).

«Одной из основных причин такого значительного улучшения глобальной ожидаемой продолжительности жизни является уменьшение числа детей, умирающих в возрасте до 5 лет, — заявила д-р Маргарет Чен, генеральный директор ВОЗ. — Но до сих пор между богатыми и бедными странами имеются значительные различия — люди в странах с высоким уровнем дохода по-прежнему имеют гораздо больше шансов прожить более долгую жизнь, чем люди в странах с низким уровнем дохода».

Ожидаемая продолжительность жизни мальчика, родившегося в 2012 году в какой-либо стране с высоким уровнем дохода, составляет около 76 лет — на 16 лет больше, чем у мальчика, родившегося в какой-либо стране с низким уровнем дохода (60 лет). Для девочек это разница еще больше — в странах с высоким уровнем дохода — 82 года, а низким уровнем дохода — 63 года, что составляет целых 19 лет.

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Продолжительность жизни женщин, независимо от того, где они живут, больше, чем у мужчин. В странах с высоким уровнем дохода различия между продолжительностью жизни мужчин и женщин больше — женщины живут примерно на 6 лет больше, чем мужчины. В странах с низким уровнем дохода эта разница составляет около 3 лет.

Самую большая ожидаемая продолжительность жизни в мире (87 лет) у женщин в Японии, за которой следуют Испания, Швейцария и Сингапур. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в 10 странах, возглавляющих список, составила 84 года и больше. В 9 странах ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 80 лет и больше, а возглавляют этот список Исландия, Швейцария и Австралия.

«В странах с высоким уровнем дохода возросшая ожидаемая продолжительность жизни в значительной мере обусловлена успешной борьбой с неинфекционными заболеваниями, — заявил д-р Тиес Боэрма (Ties Boerma), директор Департамента ВОЗ по статистике и информационным системам здравоохранения. — Уменьшилось число мужчин и женщин, умирающих от болезней сердца и инсульта в возрасте до 60 лет. Более богатые страны, например, достигли успехов в контроле и ведении высокого кровяного давления».

В ряде стран продлению жизни людей способствовал также и такой ключевой фактор, как сокращение масштабов употребления табака.

Но с другой стороны, в 9 африканских странах к югу от Сахары, таких как Ангола, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Мозамбик, Нигерия, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская Республика и Чад, ожидаемая продолжительность жизни как мужчин, так и женщин все еще составляет менее 55 лет.