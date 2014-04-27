Папа Римский провозгласил святыми Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ

Папа Римский Франциск провозгласил святыми Католической церкви Римских епископов Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ.

Как сообщает Радио Ватикан, с главой Католической церкви служили выслуженный Папа Бенедикт XVI, 150 кардиналов, свыше 700 епископов и огромное количество священников. Среди них – глава УГКЦ Святослав Шевчук и председатель Конференции римо-католических епископов Украины Мечислав Мокшицкий, который в свое время был вторым личным секретарем святого Иоанна Павла ІІ.

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Богослужение началось прочтением коронки к Божьему милосердию и литании ко всем святым, во время которой состоялся прецессионный вход служителей. После литургического начала Святой мессы постуляторы обратились к Святейшему отцу с просьбами о признании святости, после чего, прочитав молитву к Святому духу, вселенский архиерей зачитал формулу канонизации. Во время пения антифона внесены и положены в назначенном месте мощи новопровозглашенных святых. Их принесли Флорибет Мора Диаз из Коста-Рики, исцеленная покровительством святого Иоанна Павла ІІ, и племянники святого Ивана ХХІІІ.

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Сегодня базилика Святого Петра будет оставаться открытой с 14.00 до 22.00, чтобы паломники могли помолиться перед мощами новопровозглашенных святых.