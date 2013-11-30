В Шотландии полицейский вертолет рухнул на крышу паба

По их данным, в результате инцидента могли пострадать несколько человек. Точное число раненых не называется, о судьбе экипажа вертолета пока также неизвестно, пишет РИА Новости.

По информации Ассошиэйтед Пресс, при падении вертолета взрыва или возгорания не произошло. Очевидцы не сообщают ни о пожаре, ни о задымлении, а лишь о груде обломков и облаках пыли вокруг поврежденного здания паба.

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Первый министр Шотландии Алекс Салмонд предупредил, что падение полицейского вертолета на крышу паба в Глазго могло привести к человеческим жертвам.

"Учитывая масштаб катастрофы, мы все должны быть готовы к вероятности жертв", — говорится в заявлении Салмонда.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил со словами поддержки. "Мои мысли сейчас с теми, кого затронуло крушение вертолета в Глазго, и с сотрудниками спасательных служб, которые работают сегодня вечером", — заявил Кэмерон в своем микроблоге в Twitter.

Как стало известно, в вертолете находились два полицейских и пилот гражданской авиации. По словам очевидцев, многие люди, находившиеся в пабе во время катастрофы, пока не могут выбраться из здания.

Паб "Клута" пользуется большой популярностью среди местных жителей. В пятницу вечером там всегда собирается много народу.