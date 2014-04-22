В Мехико состоялась церемония прощания с Габрэлем Гарсиа Маркесом

Церемония прощания состоялась накануне вечером во Дворце изящных искусств в Мехико.

Присутствовали президенты Мексики и Колумбии, вдова Маркеса Мерседес Барча и его два сына Родриго и Гонсало.

Габриэль Гарсия Маркес писал в жанре «магического реализма», в котором повседневная жизнь переплеталась с вымышленными, представляемыми историями и персонажами.Читайте такжеРодственники Габриэля Гарсиа Маркеса спорят о том, в какой стране будет захоронен его прах

Писатель своего времени принимал участие в политической жизни. В 1973 году он выступил с критикой военного переворота, в результате которого к власти в Чили пришел Ауґусто Пиночет, Маркес поддерживал идеи свободы слова и борьбы с коррупцией в Южной Америке и во всем мире.

Книги Маркеса переведены на десятки языков мира.