США пока не рассматривают введение санкций лично против Путина
США пока не рассматривают возможность введения санкций в отношении президента России в связи с ситуацией в Украине
Об этом заявила официальный представитель государственного департамента Джен Псаки, пишет РИА Новости.
"США могут применить санкции как к отдельным людям, так и к компаниям и секторам экономики. Но цель не санкции, а деэскалация", — написала она в ходе Twitter-интервью радио "Эхо Москвы".
"Рассматривается ряд лиц, еще много лиц, против кого можно ввести санкции, прежде чем мы будем обсуждать президента Путина", — ответила Псаки на соответствующий вопрос.
Читайте такжеСенаторы призывают Обаму ужесточить санкции против России
Санкции, вводимые властями США, по ее заявлению, помогают в разрешении ситуации в Украине.
Ранее британская газета Times, ссылаясь на свои источники, сообщила о возможном введении санкций против Путина в случае если РФ введет войска на территорию Украины.
При этом в статье утверждалось о наличии в швейцарских банках счетов на 40 миллиардов долларов, якобы принадлежащих российскому президенту.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию Times абсурдной, охарактеризовав ее как "газетную утку".
США и Евросоюз ввели против России ряд индивидуальных санкций в связи с ее позицией по Крыму, утвердив списки невыездных лиц и заморозив их активы. Из юридических лиц под санкции попал только банк "Россия".
Вместе с тем страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. МИД РФ заявил, что разговаривать с Россией языком санкций неуместно и контрпродуктивно.