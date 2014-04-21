Член ЛДПР после скандала Жириновского с журналисткой вышел из партии

Тем не менее о своем выходе из партии заявил теперь уже бывший ее член Евгений Мальчиков из Красноярского края. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, пишет NEWSru.com.

"Закончилась сегодня моя политическая карьера по линии партии ЛДПР. Говорю это с гордостью, уверенностью в том, что это правильное решение, не приняв которого, я вряд ли смог дальше себя чувствовать гражданином и патриотом своей страны", - написал Мальчиков. По его словам, он направил Жириновскому по почте свое удостоверение с сопроводительным письмом под названием "Вы позорище Великой страны - Россия!".

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Оценивая поступок Жириновского в отношении беременной журналистки, Мальчиков заявил, что его "даже нельзя назвать поступком": это стыд, грех, слезы и все иные негативные эмоции". После такого позора Мальчиков не представляет, как можно призывать поддерживать партию ЛДПР на выборах.

"Как после такого позора я должен выходить на трибуну и призывать поддерживать партию ЛДПР на выборах, как я должен верить в лидера, которого за такого не считаю, как, в конце концов, я должен смотреть в глаза своим родителям, супруге и дочке, которой отроду нет и четырех годиков?" - написал он на своей странице.

"Хватит! Устал, устал от лжи, продажности, словоблудства и предательства! Нет больше такой партии ЛДПР!" - категорично пишет Мальчиков.

Правда, массового исхода из ЛДПР не наблюдается, возможно, потому, что большинство либерал-демократов привыкли к выходкам своего лидера.

Напомним, очередной скандальный инцидент с Жириновским произошел в минувшую пятницу. Во время подхода к прессе перед началом заседания в Госдуме лидер либерал-демократов в ответ на вопрос журналистки МИА "Россия сегодня" по поводу введенного Украиной запрета на въезд россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, а затем оскорблять и вступившуюся за нее коллегу из "Интерфакса". После инцидента беременная корреспондентка попала в больницу.

В воскресенье Жириновский извинился перед оскорбленной им журналисткой в прямом эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Но, несмотря на это, поведение лидера ЛДПР обсудят в Госдуме в среду, 23 апреля.

"Вопрос будет рассмотрен в среду в перерыве между пленарными заседаниями по поручению председателя Госдумы Сергея Нарышкина, а также в связи с обращением по данному поводу парламентского пула журналистов", - сообщил "Интерфаксу" замглавы комиссии Андрей Андреев (фракция КПРФ).

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики может применить к Жириновскому ряд санкций. "Комиссия может предложить депутату извиниться за ситуацию, либо же вынести порицание, либо предложить Госдуме лишить депутата слова на месяц на пленарных заседаниях. Либо и то, и другое, и третье", - заявлял ранее Андреев, напомнив, что это не первое скандальное выступление лидера ЛДПР, которое производит столь широкий общественный резонанс.