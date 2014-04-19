Журналисты России подают в суд на Жириновского - СМИ

В пятницу, 18 апреля, во время подхода к прессе лидер либерал-демократов в ответ на вопрос журналистки начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, а потом оскорблять и коллег, которые вступились за нее. После инцидента беременная корреспондентка была госпитализирована,

Об этом сообщает lenta.ru.

«В связи с отвратительным инцидентом в Госдуме, из-за которого после выходки Владимира Жириновского наш корреспондент оказалась в больнице, мы приняли решение использовать все юридические возможности, чтобы как можно сильнее наказать господина Жириновского в соответствии с законодательством, в том числе мы будем подавать в суд», — сказала главный редактор агентства Маргарита Симоньян. По ее словам, интересы агентства на процессе будет представлять адвокат Анатолий Кучерена. Сам Кучерена подтвердил, что такая договоренность уже достигнута.

Кроме того, «Россия сегодня» обратилось в комиссию Госдумы по депутатской этике с просьбой лишить лидера ЛДПР слова на заседаниях Госдумы на месяц, а также с требованием принести публичные официальные извинения.

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Агрессивная реакция Жириновского во время подхода к прессе последовала на вопрос журналистки о возможных ответных санкциях на введенные накануне Украиной запреты на въезд россиян.

«Какие санкции? Да по-доброму надо, лаской надо! Где там эти придурки, сюда иди!» — сказал он, обращаясь к сопровождавшим его однопартийцам.

«Сюда иди тоже, журналистка! Давай, я произнесу, а ты подбегаешь и начинаешь ее жестко насиловать... Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе! Воистину воскрес!» — выкрикивал политик. Коллеги журналистки по парламентскому пулу окружили девушку, не давая подойти к ней. Корреспондентка «Интерфакса» попыталась урезонить депутата, обратив его внимание, что он, помимо прочего, оскорбляет беременную. Однако это не остановило Жириновского, и он переключился на нее: «Вы будете лишены работы в «Интерфаксе», все! Есть вопросы еще?»

Во фракции ЛДПР в Госдуме сначала от комментариев отказались. Вечером в интервью «Коммерсантъ FM» первый заместитель руководителя фракции Алексей Диденко заявил, что это была шутка, которую журналисты почему-то не поняли.

Поступок Жириновского осудили многие политики — спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что крайне отрицательно относится к случившемуся, и извинился за поведение лидера ЛДПР, извинения корреспондентам за поведение своих коллег из оппозиции принес и вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

От самого лидера ЛДПР ни извинений, ни комментариев не последовало.