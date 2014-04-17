The Guardian: НАТО расширит присутствие на границах стран восточной Европы с Россией

Редактор блока международных новостей Джулиан Боргер в своей статье под названием «НАТО расширит военное присутствие на границах стран восточной Европы с Россией» в британской газете The Guardian сообщает о том, что НАТО планирует усилить воздушное патрулирование и присутствие военных кораблей в Прибалтике и Средиземноморье, чтобы обеспечить безопасность и успокоить страны-члены НАТО в восточной Европе.

ЕС и США планируют увеличить санкции против России после четырехсторонних переговоров в Женеве, на которых будут присутствовать министры иностранных дел России, Украины и США, а также Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон, если Москва не перестанет нагнетать ситуацию в восточной Украине, в чем ее обвиняет Запад.

Госсекретарь США Джон Керри завил, что его основной целью является убедить Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и публично попросить сепаратистов сдать оружие и отступить.

В среду вечером Президент США Барак Обама предупредил о возможных последствиях для России, если Кремль не изменит свой курс.

«Каждый раз, когда Россия будет предпринимать действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине и нарушение ее суверенитета, будут последствия», – сказал Обама в интервью для телеканала CBS.

В среду пророссийские сепаратисты захватили шесть единиц бронетехники вооруженных сил Украины, на которых они проехали по центральным улицам двух городов, захваченных повстанцами. Меньше чем за неделю сепаратисты заняли девять административных зданий в регионе, но впервые за все время им удалось захватить тяжелую военную технику. Это свидетельствует о том, что ситуация на востоке страны все больше выходит из под контроля украинской власти.

Укрепление восточного фланга НАТО будет выражаться в усилении воздушного патрулирования над балтийскими странами, увеличении количества военных кораблей в Балтийском и Средиземном морях, а также в увеличении численности войск в восточной Европе.

«Сегодня мы договорились о дальнейших военных мероприятиях для усиления нашей коллективной защиты и демонстрации солидарности», – сказал Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен после встречи представителей стран-членов Альянса. «У нас будет больше самолетов в воздухе, больше кораблей на воде и большая готовность на земле. К примеру, самолет, который совершает патрулирование воздушного пространства стран Балтии, будет делать большее количество вылетов. Корабли Альянса будут базироваться в Балтийском и Средиземном морях, и в других местах, где это будет нужно».

«Военный штаб НАТО усилит подготовку и тренировку наших войск. Мы пересмотрим наши планы по обороне и сделаем их более эффективными. Мы начинаем предпринимать эти меры уже сегодня. Если будет нужно, мы сделаем еще больше в следующие недели и месяцы».

США, лидирующие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, усилили свое присутствие в регионе 20 марта, увеличив количество реактивных истребителей F15, которые базируются в Литве, с 4 до 10. Первого мая ведущую роль на себя возьмут поляки и вышлют 4 истребителя Миг-29. Их усилят 4 британскими Тайфунами и 10 датскими военными самолетами F16. Французские истребители тем временем могут быть направлены в Польшу для помощи в патрулировании воздушного пространства.

Укрепление военных сил НАТО предполагает также перебазирование военных кораблей, некоторые из которых сейчас задействованы в операциях по борьбе с пиратством в Сомали, в Балтийское и Средиземное моря. Детали таких мероприятий все еще обсуждаются.

Командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бриидлав сказал, что несколько стран-членов Альянса предложили выслать наземные войска для их дислокации в странах восточной Европы, и что он вскоре даст свои рекомендации по их расположению. Бридлав назвал сложившуюся ситуацию больше чем кризисом, добавив, что «для НАТО это на много больше. Это сдвиг баланса сил».

Тем не менее, генерал добавил, что не обнаружил никаких свидетельств стратегического наращивания войск Россией на границах с Украиной. Он подчеркнул, что военные мероприятия НАТО направлены исключительно на то, чтобы успокоить страны-члены Альянса, которые опасаются за свою безопасность из-за действий России в Украине.

Бридлав сообщил, что пытался связаться с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым для того, чтобы объяснить, что действия НАТО направлены только на защиту, но ему это не удалось.

Тем временем в ЕС решили до конца этой недели расширить список граждан России, на которых будет распространяться запрет на выдачу виз и замораживание счетов. США также заявили о том, что вместе с европейскими партнерами будут готовы ввести новые санкции для России, но не раньше переговоров в Женеве.

Представитель государственного департамента США Мари Харф сказала, что главным требованием будет прекращение Россией тех действий, которые, по мнению США, дестабилизируют ситуацию в восточной Украине. США хочет, чтобы Россия отвела 40 000 своих войск от границ с Украиной, а также вывела войска с Крыма, который она аннексировала.