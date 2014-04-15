Китай намекнул России, что дестабилизация ситуации в Украине для него нежелательна

По словам МИД КНР, для Китая крайне нежелательна дальнейшая дестабилизация ситуации в Украине, передает РИА Новости.

В китайской столице во вторник прошли переговоры Ван И с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны, в том числе провели «обстоятельный» обмен мнениями по ситуации в Украине, сказал китайский министр.

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«Мы приветствуем проведение четырехсторонней встречи между Россией, ЕС, США и Украиной как механизма многостороннего диалога», - отметил Ван И.

«Для нас крайне нежелательна дальнейшая дестабилизация ситуации в Украине», - заявил Ван И. «Мы призываем все стороны идти путем диалога, а не конфронтации, путем консультаций добиться урегулирования в стране», - подчеркнул министр.

По его словам, необходимо обеспечивать благоприятные внешние и внутренние условия урегулирования, учитывать интересы всех регионов Украины и всех вовлеченных сторон.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновение на востоке Украины и захватывать административные здания.

14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".

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Напомним, 13 апреля после окончания заседания СНБО Турчинов в телеобращении к украинскому народу сообщил, что «Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины».

И.о президента Украины отметил: «Накануне координированные Российской Федерацией террористические отряды захватили управление внутренних дел и другие административные здания в нескольких городах Донецкой области. Особенно опасно это происходило в городе Славянск, где работали одетые в российский камуфляж и вооруженные российскими автоматами профессионально подготовлены преступники».

По словам Турчинова, утром 13 апреля в Славянскую колонну представителей силовых структур, у которых была задача защитить граждан в праздничный воскресный день, обстреляли из автоматического оружия, «преступники открыли шквальный огонь, прикрываясь живым щитом из местных жителей, обманутых российской пропагандой».

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«Во время этой операции погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были тяжело ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранение получил сотрудник МВД Селихов», - сообщил Турчинов.

Он подчеркнул: «Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках».