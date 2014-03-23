ФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист
15:16, 23 марта 2014Политика
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В Симферополе ФСБ РФ формирует группы для дестабилизации ситуации в восточных областях Украины.
Митинг в Харькове
По данным "Информационного сопротивления", в Симферополе при непосредственном участии представителей ФСБ РФ формируются спецгруппы для отправки в города восточных областей Украины для дестабилизации ситуации.
"Основной контингент спецгрупп - бывшие сотрудники украинской милиции в Крыму, перешедшие на сторону России", - сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.
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