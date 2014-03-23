ФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист

По данным "Информационного сопротивления", в Симферополе при непосредственном участии представителей ФСБ РФ формируются спецгруппы для отправки в города восточных областей Украины для дестабилизации ситуации.

"Основной контингент спецгрупп - бывшие сотрудники украинской милиции в Крыму, перешедшие на сторону России", - сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.