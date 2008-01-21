Милиция разгоняет акцию протеста бизнесменов в Минске

Милиция в Минске разгоняет акцию протеста, в которой участвуют около 1,5 тыс. предпринимателей, начались массовые задержания.

К собравшимся предпринимателям подъезжают машины сотрудников милиции, задерживают участников, сажают в машины и увозят, сообщает Газета.ру.

Возле здания Дома правительства, куда направились протестующие, сотрудники правоохранительных органов разогнали акцию. Дорогу к зданию Дома правительства предпринимателям перегородили сотрудники ОМОНа со щитами и дубинками. Они вытеснили предпринимателей на прилегающие улицы к площади Независимости, где расположено здание правительства.

Белорусские предприниматели протестуют против указа президента, который предусматривает ограничение на наемный труд. Разрешается использовать труд только близких родственников. При использовании наемного труда предприниматель обязан перерегистрироваться в частное предприятие, где предусмотрены значительно большие налоги.