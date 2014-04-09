Шведские разведчики подозревают Россию в подготовке военной агрессии

Полиция безопасности Швеции (Säpo), сотрудники которой занимаются, в частности, контрразведкой, признала действия Вооруженных сил России угрозой национальной безопасности.

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Полученная шведскими спецслужбами информация во время украинского кризиса позволяет им говорить о том, что российская армия в настоящее время готовится к вооруженной агрессии. В надежде, что эти данные не найдут подтверждения, руководство Министерства обороны скандинавской страны все же срочно ускоряет реформу армии, сообщает newsru.com.

"Россия ведет работы по подготовке к войне, и это немного беспокоит", - заявил главный аналитик шведской контрразведки Вильхельм Унге журналисту старейшей газеты страны Svenska Dagbladet.

Особое внимание сотрудник спецслужбы обратил на то, что из-за событий на Украине и в Крыму разведывательная деятельность России сильно активизировалась, в том числе и на территории Швеции.

В распоряжении шведских разведчиков, как утверждает Вильхельм Унге, имеются факты, согласно которым российские спецслужбы не один раз в последнее время пытались завербовать нескольких граждан Швеции для шпионажа. Кроме того, были зафиксированы факты нападения на шведские IT-системы российской стороной. Также, сказал Унге, есть сведения о попытках проникновения на военные объекты Швеции. Наконец, российская сторона, по словам сотрудника спецслужб, приобрела большое количество карт "особо чувствительных районов Швеции".

Еще одним фактором, который заставил шведские спецслужбы говорить о возможном нападении России, стали маневры российских истребителей на границе Швеции. Эти маневры, как заявил Унге, были расценены как моделирование нападения на шведские военные объекты.

В начале марта 2014 года, как отмечает "Радио Швеция", руководство военно-воздушных сил Швеции перебросило на военную базу, расположенную в Балтийском море на острове Готланд, два истребителя четвертого поколения Jas 39 Gripen с военной базы F7, которая находится на западной границе страны. Эти действия были вызваны военными учениями, которые проводила Россия в акватории Балтийского моря.

Российские военные учения тогда, как напоминает ИТАР-ТАСС, проводились с целью отработки методов по противодействию пиратству. В них участвовали более 150 тысяч человек, до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов, до 880 танков, около 80 кораблей и судов, а также не меньше 1,2 тысячи остальной военной техники. Активное участие в этих учениях принимала военная морская авиация РФ.

При этом, по словам шведского аналитика, маневры, похожие на моделирование вторжения на территорию страны, выполнялись российской стороной и раньше. Осенью 2013 года, как отметил Вильхельм Унге, военная авиация РФ производила маневры в непосредственной близости от российской границы.

Министерство обороны Швеции со всей серьезностью восприняло информацию разведывательного ведомства и решило ускорить армейскую реформу. По словам главы оборонного ведомства Карин Энстрем, из-за увеличения риска регионального конфликта с Россией реформу нужно реализовать "как можно скорее". В результате этой реформы, как ожидается, Швеция получит новые системы ПВО, улучшенные истребители и новые подводные лодки. В связи с этим Энстрем призвала руководство страны увеличить бюджетное финансирование реформы.