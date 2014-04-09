Власть и оппозиция Венесуэлы обсудят, как разрешить массовые беспорядки в стране

Правительство Венесуэлы и оппозиция во вторник провели предварительную встречу перед началом полномасштабного диалога об урегулировании ситуации в стране, которая с середины февраля переживает волну протестов, беспорядков и насилия, сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканское издание Universal.

«В ближайшие часы мы ждем новой встречи с гораздо более широким участием членов правительства и оппозиции», - заявил по окончании предварительных переговоров президента Николаса Мадуро с делегацией объединения партий «Демократическое единство» вице-президент страны Хорхе Арреаса.

Предстоящая новая встреча будет проходить в открытом режиме, чтобы венесуэльцы могли сами наблюдать за развитием диалога, уточнил Арреаса. На встрече будут также присутствовать в качестве "свидетелей доброй воли" министры иностранных дел Колумбии, Эквадора и Бразилии.

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Как сообщил исполнительный секретарь «Демократического единства» Рамон Авеледо, оппозиция согласилась начать диалог «на основе равноправия и лицом ко всей Венесуэле». По его словам, еще одним «свидетелем» на переговорах станет представитель Ватикана.

Президент Венесуэлы согласился с предложением Союза южноамериканских наций (UNASUR) встретиться с представителями оппозиции, чтобы наладить диалог о будущем страны на национальном уровне, в минувший понедельник. В ходе протестов в Венесуэле, по последним данным, погибли 39 человек, более 600 получили ранения.