Южная Корея испытала баллистические ракеты, способные поражать любую цель в КНДР - СМИ

Об этом сообщило в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах страны.

По информации источника, 23 марта Агентство военных разработок провело пуск ракет дальностью 500 километров. Вес боезаряда составил тонну. Испытания прошли на полигоне в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо на западе Южной Кореи, передает РИА Новости.

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"Ракеты с точностью поразили намеченную цель", - добавил источник агентства.

Соглашение, ограничивающее право Южной Кореи создавать баллистические ракеты дальностью выше 180 километров и весом боезаряда более 500 килограммов, было подписано между Сеулом и Вашингтоном в 1979 году. С тех пор Южная Корея неоднократно обращалась к США с просьбой снять ограничения на дальность действия ее баллистических ракет для того, чтобы иметь возможность эффективно противостоять угрозе со стороны КНДР.

Первое соглашение по частичному снятию ограничения было достигнуто в 2001 году и предусматривало лимит дальности в 300 километров. В октябре 2012 года власти Южной Кореи достигли с США соглашения по новым нормам разработки баллистических ракет в стране, согласно которым их дальность может составлять до 800 километров, а и вес боезаряда - не более 500 килограммов. Вместе с этим соглашение также предусматривало увеличение веса заряда до 1,5 тонны при сохранении дальности действия ракеты в 300 километров.