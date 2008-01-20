В Испании арестовали 14 подозреваемых в терроризме

В Испании задержаны 14 подозреваемых в связях с исламскими террористами.

Как передает радио «Свобода», власти страны сообщили, что аресты произведены в Барселоне.

По некоторым сообщениям, большинство задержанных - граждане Пакистана. У них изъяты химические вещества, которые могут оказаться взрывчатыми.

Всего уже 21-му человеку предъявлены обвинения в причастности к теракту 11 марта 2004 года в Мадриде, когда в результате взрывов на пригородных поездах погибли свыше 190 человек.