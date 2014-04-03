Европарламент отменил плату за роуминг на звонки с мобильных телефонов в ЕС

Европейский парламент принял решение об отмене платы за роуминг при звонках с мобильных телефонов в странах Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение вступит в силу до конца декабря 2015 года во всех 28-ми странах ЕС.

"Это прекрасный день - я не могу быть довольна больше. Мы едины со всеми 28-ю странами-членами ЕС. Голосование в Европейском парламенте является выигрышным для всех", - сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифровых технологий Ниле Кроес.

"Никто не верил, что нам удастся прийти к такому решению всего за полгода. Собственно, для этого и должен существовать ЕС - чтобы жизнь становилась более легкой и менее дорогой. Граждане выигрывают, бизнес выигрывает и правительства выигрывают от этого", - прибавила вице-президент Еврокомиссии.

По ее словам, правительства стран Евросоюза должны утвердить это решение до конца срока работы этого состава Еврокомиссии, который истекает в декабре этого года. "Решение ступит в силу в декабре 2015 года - как раз перед Рождеством", - сказала Кроес. По ее словам, кроме отмены роуминга отменяется и дополнительная плата за пользование интернетом с мобильных телефонов при пребывании в странах ЕС.

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