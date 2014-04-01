В России за нарушения на митингах будут открывать уголовные дела

В России будет введена уголовная ответственность за нарушения на митингах, чтобы не допустить «расшатывания основ государственного строя».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов.

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Он сообщил, что депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за повторные нарушения на митингах. Предполагается установить штраф от 600 тыс. до 1 млн рублей (от 16,5 тыс. до 28 тыс. долларов), а также ввести уголовную ответственность.

«Документ также регулирует процессы в сфере изъявления граждан своей точки зрения, пусть и отличающийся от основной, и, вместе с тем, приводит в соответствие те нормы, которые уже были», - отметил депутат.

Он пояснил, что ужесточения наказания коснутся тех людей, которые хотели бы воспользоваться ситуацией и расшатать основы государственного строя. Поэтому поправки носят упреждающий характер, добавил Маркелов.

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«Можно долго спорить насчет суровости закона, но это вопрос второго чтения. Закон ограждает СМИ от попыток использовать их вывеску для организации беспорядков. В законопроекте предлагается такая норма как наличие у освещающих митинги СМИ опознавательных знаков со словом «пресса». Это оградит журналистов от радикалов и экстремистов. Закон справедливый и дает возможность законопослушным людям свободно высказывать свою точку зрения», - сообщил российский депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2012 Госдума России приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которым ужесточается наказание за нарушения во время массовых акций протеста.

Первоначальный законопроект, разработанный группой депутатов от «Единой России», предполагал введение штрафа до 1,5 млн рублей (около 45 тыс. долларов) за нарушения во время массовых мероприятий, однако в окончательной редакции вводится дифференцированный принцип применения санкций. Максимальная сумма была снижена - до 300 тыс. руб. (около 10 тыс. долларов) для граждан (до этого такое наказание составляло 2 тыс. руб.) и 600 тыс. руб. (около 20 тыс. долларов) для должностных лиц (в действующем законе - 50 тыс. руб. или около 1700 долларов).

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Тогда законодательство о митингах было ужесточено после массовых протестов в Москве после выборов в Госдуму в 2011 году. Массовая акция прошла 6 мая 2012 года накануне инаугурации президента РФ Владимира Путина и закончилась задержанием в Москве около 400 человек.