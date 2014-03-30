Бывший российский предприниматель Михаил Ходорковский получил вид на жительство в Швейцарии и намерен обосноваться в кантоне Санкт-Галлен на востоке страны. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Федерального управления по делам миграции Мартина Райхлина.

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"Разрешение было выдано 27 марта", - уточнил он. По словам Райхлина, бывший предприниматель выбрал кантон Санкт-Галлен, "потому что там уже проживают его жена и дети". Представитель управления добавил, что, возможно, Ходорковский также выбрал этот восточный кантон для проживания "из-за благоприятного режима налогообложения".

Вид на жительство категории "Б" выдан сроком на 1 год, после чего может быть продлен.

Ходорковский прибыл в Швейцарию в декабре прошлого года спустя несколько дней после получения от властей Конфедерации трехмесячной швейцарской визы.