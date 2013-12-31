Ходорковский получил швейцарскую визу на три месяца

Срок действия визы — три месяца, сообщила РИА Новости представительница дипмиссии.. В настоящее время у Ходорковского уже есть документ, позволяющий ему находиться на территории Германии на протяжении одного года. Он получил такое разрешение на въезд 20 декабря, в день прилета в ФРГ.

По теме: Ходорковский попросил у Швейцарии визу на три месяца

Как отметила собеседница агентства, Ходорковский получил шенгенскую визу, которая дает ему право находиться на территории Швейцарии и любой другой страны Шенгенского соглашения на протяжении трех месяцев. Подробности сообщить она отказалась.

"Он запросил в нашем посольстве шенгенскую визу на три месяца, мы ее предоставили. Это все, что я могу сказать", — добавила она.

Официальной информации о том, с какой целью экс-глава ЮКОСа неделю назад запросил визу в швейцарском посольстве, пока нет. В Швейцарии проживает его супруга Инна. По данным СМИ, Ходорковский не исключал для себя возможность переезда в эту страну. О сроках его возможного отъезда из Берлина в Швейцарию пока ничего не известно.